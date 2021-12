Resurge en medio de polémicas: El enorme parecido entre el Puma Rodríguez y su supuesto hijo no reconocido

Durante estas últimas horas volvió a viralizarse Puma Jr, el supuesto hijo no reconocido del José Luis Puma Rodríguez, quien comparte un enorme parecido con el cantante a sus 52 años.

Esto luego que la hija mayor del artista venezolano, Liliana Rodríguez Morillo (54), arremetieran contra su padre en una publicación de Instagram, en donde recordó la carencia de un lazo afectivo entre ellos.

“Esta es la cara de: Ya lo he intentado ‘todo’ y no puedo… ¿Para qué seguir? Si mi propio padre no me quiere ningún hombre me va a querer”, escribió en su cuenta de Instagram, según recogen medios internacionales.

Liliana, junto a Lilibeth (52), son las dos hijas mayores del Puma, quienes nacieron producto de su relación con Lila Morillo, pero con quienes, presuntamente, el cantante no tendría mayor comunicación durante este último tiempo.

En tanto, el artista también tiene otra hija, Génesis Rodríguez (34), producto de su relación con la modelo cubana Carolina Pérez, a quien visitó a mediados de este año, lo que desató la polémica tras viajar a Canadá a verla a pesar que sus otras hijas viven más cerca de él.

“ La felicidad nos embarga después de casi dos años. Abrazos y bendiciones desde Toronto, Canadá”, escribió entonces.

Con toda esta polémica, la vida privada del Puma Rodríguez volvió a salir a flote, lo que, inevitablemente, recordó a su supuesto cuarto hijo, Juan José Rodríguez, quien comparte un notable parecido físico con él y es llamado “El Puma Jr”.

En tanto, también cantante dio una entrevista al programa Caracol Radio durante el fin de semana pasado en donde se refirió a su “padre” en relación a su carrera artística.

A pesar de no ser reconocido por el Puma -pero sí por su hermano, Osvaldo Rodríguez- Juan José se refiere al cantante como su papá. “Tuvimos una relación muy bonita mientras estuvo casado con Lila. Mi abuela consolidaba la unión familiar. Y los Morillos y los Rodríguez se unían y compartíamos”, dijo en una entrevista al respecto.

Finalmente, el parecido físico, timbre de voz y otras similitudes no dejan de sorprender. A sus 52 años “El Pumita” continúa su carrera musical y asombrando por el parecido con el cantante venezolano.

Revisa aquí algunas fotografías: