Perla Ilich y Daniela Aránguiz protagonizan escándalo en El Discípulo del Chef: “Podrían haber llegado a las manos”

Perla Ilich y Daniela Aránguiz vienen hace rato con problemas en El Discípulo del Chef. Y ahora, la sangre habría llegado hasta el río.

Resulta que los conflictos entre ambas escalaron a tal punto que se trasladaron de las cocinas a las redes sociales, y de éstas a las oficinas de los mandamases de CHV.

El último round partió porque la ex Mekano habría deslizado que la gitana no era muy higiénica a la hora de preparar sus platillos. Una ironía que lanzó en un video de Instagram.

“Hay que ser limpiecita porque imagínate las cochinas. Yo conozco a tantas cochinas que no se lavan ni las manos para cocinar en el programa que estoy, con eso les digo todo, y después se hacen las ofendidas”, soltó.

Esto hizo que Perla contestara en la misma red social. “Fría, arpía y venenosa”, fue lo primero que indicó, manifestando que “te gusta mirar a la gente en menos”.

Perla versus Daniela Aránguiz

Tras estos dimes y diretes en redes, Perla hizo un live este martes. Y ahí, expresó que “no voy a permitir que me discriminen, y si lo hace por ser gitana, que me trate de cochina, porque es una cosa que se vio“.

Y agregó que “el día de hoy estamos esperando más de dos horas a que ella llegue para poder grabar y ella no ha llegado, entonces hay varia gente que está indignada, y no lo digo solamente yo”.

Sin embargo, la disputa escaló de la peor forma. Y en el Me Late aseguraron que la gitana termino renunciando al programa, mientras que Aránguiz habría pedido que la cambiaran de equipo.

“Perla se sintió violentada y discriminada por Daniela Aránguiz, llegó al límite y habría renunciado al Discípulo del Chef”, comentaron en el panel de TV+.

Daniela Aránguiz responde a declaraciones de Perla Ilich pic.twitter.com/y5Wh8fGdgl — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) December 7, 2021

Sergio Rojas comentó que Adriana Barrientos, amiga de Aránguiz, le contó que ante las acusaciones de “racismo” de Perla, Daniela estaba pensando “entablar una acción judicial”.

Incluso, Pamela Díaz, quien ahora se integró al mismo programa, envió un audio a sus compañeros de panel y señaló que “estaba la cagá” en el espacio, mientras Rojas mencionó que las mujeres “se gritaban de un lado para el otro… de verdad que podían haber llegado a las manos en cualquier momento y todo el quipo está chato”.

De esta forma, el conflicto entre Daniela Aránguiz y Perla Ilich estaría en su peor momento. ¿Qué pasará con ellas en El Discípulo del Chef?