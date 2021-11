Gabriel Peralta se convertirá en papá este viernes: Anunció la noticia con romántica postal

Este viernes Gabriel Peralta anunció que se convertirá en papá de su primera hija.

Así lo informó el bailarín en sus redes sociales, en donde compartió una fotografía junto a su pareja, la ingeniera Michele “Mixu” Jankelevich, con quien está casado.

“Parece un sueño… mañana me darás el regalo más lindo que puede existir. Las amo con mi vida”, escribió en Instagram Gabriel Peralta ad portas de convertirse en papá.

Por su parte, Mixu compartió una emotiva reflexión en sus historias de Instagram, en donde resumió su embarazo y agradeció a quienes le han apoyado.

“A punto de dar a luz. Chiquillas una última reflexión, a estas horas de la tarde, mi última tarde sin ser mamita”, comenzó el video publicado en la red social en donde suma cerca de 100 mil seguidores.

“Me siento muy afortunada porque realmente tuve un embarazo de lujo, sé que a todas las mujeres no les toca así. Me he sentido increíble muy bien de ánimo. He estado muy bien acompañada por mis seres queridos”, expresó Mixu.

“Mi marido, Gabo, se ha portado increíble conmigo. Él siempre ‘ha sido un 7’, pero ha sido fundamental su apoyo, y como ‘me ha tirado para arriba’ todo el embarazo. Eso es muy importante chiquillas, todas nos merecemos un hombre que siempre nos tire para arriba y nunca te haga sentir menos o poco capaz”, reflexionó.

Por estas horas, la pareja no ha publicado más detalles del nacimiento, acontecimiento que debería desarrollarse durante la jornada de este viernes.

Hay que recordar que Raúl Peralta, integrante del dúo Power Peralta y hermano gemelo de “Gabo“, también se encuentra esperando la llegada de su segundo hijo, junto a su pareja, Lisandra Silva.