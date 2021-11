“Estamos hasta el loli”: Alejandra Valle lloró tras resultados en las Elecciones y generó de todo en Twitter

Alejandra Valle no aguantó la pena este lunes, tras los resultados de las Elecciones Presidenciales 2021, donde José Antonio Kast lideró las preferencias.

Y por eso, la periodista se quebró en su programa La Voz de los que Sobran, donde no pudo con la decepción tras la votación de la gente.

“A mí lo que me da mucha pena, es que siento que ayer lo que ganó fue un machismo súper profundo”, indicó de entrada.

Y agregó que “ganó en el sur el patrón de fundo, que es Kast, ganó esa sensación de que prefiero vivir en paz aunque no tenga derechos, aunque me aplasten, aunque me peguen en la casa”.

Valle lloró amargamente

La reportera manifestó que “estoy hoy día de negro no porque sí, porque de verdad estoy súper de luto, y ya ni siquiera tengo esperanza en nada porque además de tener que recibir a los bots de Kast o como quieren llamarse, cada 5 minutos mandándome un mensaje que cuándo me voy de Chile, tengo que escuchar a los de Boric diciendo que tengo la culpa porque en la primera vuelta le di mi apoyo a Jadue”.

Luego, añadió: “Ninguna autocrítica, cero, hablan de desñuñoizar a Boric, pucha, yo trabajo en Ñuñoa, la gente de Ñuñoa es diversa, por algo ganó la Doctora Cordero, hay un montón de viejas fachas, pero también hay villas, pobreza”.

La exanimadora de La Red no pudo con la emoción. Y confesó con mucha pena que “¡para la segunda vuelta estamos hasta el loly!”, desbordé que generó de todo en redes sociales.

A que hora se va la Alejandra Valle a vivir a Venezuela 🤔#Elecciones2021CL — Mares Veral👨‍👩‍👧‍👦🌻✈🎶القدر أو الصدفة🎶 (@MaresCuarentona) November 21, 2021

Alejandra Valle‼️Tu llanto no me conmueve. Tus groserías, hacia el adversario eran descarnadas, sin miramientos, vulgar y dañina. No te queda el papel de Víctima. Te deseo lo mejor en tu viaje. #LosBotsVotamos pic.twitter.com/3a7moLWGnl — tatty 💚🇨🇱 (@tatty1977) November 22, 2021

Frustrarse, llorar y enrabiarse son parte de la vida y sin duda hace más humana la política. Awante Alejandra Valle @siliconvalle a seguir con tu rol de comunicadora💜 La esperanza sigue intacta✊🏾 — Carlos Astudillo Ulloa (@castudillo_u) November 22, 2021

Aún esperando que Alejandra Valle, Stingo y José Maza anuncien que se largan del país — Ehrmantraut ⚡️ (@eins4mkeit) November 22, 2021

Finalmente, Alejandra Valle señaló que “yo vine a dar cara, pero me ha acostado toda la mañana…”, para luego retirarse entre lágrimas del estudio de su programa.