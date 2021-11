Tras comentarios de la mamá de Benjamín Vicuña, Pampita recordó su vida en Chile

La exesposa de Benjamín Vicuña, Ana Carolina Ardohain, conocida popularmente como Pampita, recordó recientemente su vida en nuestro país. Luego de las versiones de que la madre del actor, Isabel Luco Morandé preferiría a Pampita sobre China Suárez, la modelo y conductora habló de cuando vivió en Chile.

Esta semana se conoció lo que diría Isabel Luco Morandé, la madre de Benjamín Vicuña, sobre China Suárez. Según la periodista chilena Mariela Sotomayor: “La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel. Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”.

En este sentido, la periodista comentó que la madre de Benjamín Vicuña preferiría a Pampita sobre China Suárez. “A mí me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él e incluso llegó a dar parte por Carolina”, agregó al respecto.

Pampita recordó cuando vivió en nuestro país

Ahora, evitando hablar del tema, Pampita recordó cuando vivió durante 10 años en Chile, cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña. En su programa televisivo, un panelista le preguntó: «¿Vos lo conociste a Pablo Larraín, cineasta chileno?».

Y de inmediato, la modelo y conductora argentina le respondió: “Sí, lo quiero mucho. Fábula Producciones es tremenda. Llegaron a Hollywood pisando fuerte. Son chilenos. Son maravillosos. Los quiero mucho”. Luego, el panelista le dijo «Sos casi chilena».

Finalmente, para destacar la buena experiencia que vivió en nuestro país, Pampita comentó: “Chile es mi segundo hogar. Me trataron muy bien durante 10 años y dejé a muchos amigos del otro lado de la Cordillera”.