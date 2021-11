¿Pampita o China Suárez? Madre de Benjamín Vicuña habría revelado cuál era su preferida

Isabel Luco Morandé, la madre del actor Benjamín Vicuña, tendría una fuerte opinión sobre las ex parejas de su hijo: Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “China” Suárez. Desde Argentina aseguraron que la señora preferiría a la modelo y conductora trasandina, antes que la actriz.

En una reciente emisión del programa argentino Intrusos, la periodista chilena Mariela Sotomayor habló acerca de la relación de la madre de Benjamín Vicuña, Isabel Luco Morandé, con las ex parejas de su hijo, Pampita y la China Suárez.

Todo comenzó cuando una integrante del programa, Virginia Gallardo, le preguntó a la periodista chilena: “Se hablaba un poco de la mala relación de la mamá de Vicuña con la China Suárez… ¿Esto es así?”. Y Mariela Sotomayor aseguró sobre Isabel Luco Morandé: “Tengo buenos contactos”.

Luego, reveló sobre la familia de Benjamín Vicuña: “Cuando la mamá de Benjamín supo el escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él. Incluso llegó a dar parte por Carolina. Tuvieron un tremendo escándalo. Ella le dijo “tienes una familia y mira lo que está pasando, la historia que tuvieron juntos y mirá lo que estás haciendo”.

La periodista chilena también aseguró sobre Isabel Luco Morandé y Benjamín Vicuña: “Hubo un momento de tensión que perduró un tiempo. Una mamá es capaz de perdonar cualquier cosa. En ese sentido ellos volvieron a estar bien”.

Relación de la madre de Benjamín Vicuña con China Suárez

Asimismo, indicó que la relación de Isabel Luco Morandé con China Suárez “no era la mejor”. De acuerdo con esto, contextualizó: “Ella la encontraba como pasada, que llegaba y quería mandar, disponer. Era media caprichosa. “Cuando me enojo, me voy. Me vuelvo loca, cierro la puerta, no miro a nadie, no saludo a nadie”.

Para finalizar, sobre las ex de Benjamín Vicuña, la comunicadora chilena concluyó diciendo: “La sociedad chilena prefiere a Pampita. La quieren mucho acá”, distanciándola con respecto a la China Suárez, que aseguró que “no la quieren”.

