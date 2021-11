Ben Brereton se desahogó en íntimo documental sobre su paso por La Roja: “Estaba tan nervioso”

Ha sido un fenómeno total en las últimas Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Ben Brereton se convirtió en toda una sorpresa en su paso por La Roja.

Es que el inglés generó locura total con su forma de encarar los partidos y sus goles, que lo convirtieron en el regalón de la hinchada.

Sin embargo, el paso del futbolista por la Selección Chilena no ha sido fácil. Y así lo reveló en un documental de Youtube donde cuenta esta travesía.

Un registro publicado en el sitio League of 72, donde no sólo lo entrevistan a él, sino también a compañeros de su club, el Blackburn Rovers, su familia, el embajador chileno de Inglaterra, entre otros.

Los miedos de Ben Brereton

Así, en las imágenes, Big Ben habla de cómo se gestó su llegada a Chile, y lo que sintió cuando se juntó con el equipo.

“Estaba tan nervioso, ya sabes, no hablo nada español y cosas así, así que yo estaba muy nervioso cuando fui la primera vez”, indicó.

Y agregó que “un día fui por mi cuenta, por un par de días… después al cuarto día fui al vestuario y todos estaban allí. Todos son brillantes, algunos de ellos hablan inglés, otros no pero todos me recibieron con los brazos abiertos”.

Incluso, su mamá también comentó sus aprehensiones. “Para ser sincera, como familia estábamos muy nerviosos porque era un idioma que no conoce, una cultura que no conoce, muchas cosas sobre Chile que no conoce… Viajó allí cuanto tenía seis meses y eso es todo, así que se subió un avión y viajó al otro lado del mundo solo para integrarse a este grupo que se conoce durante tanto tiempo”, confesó.

Una pieza audiovisual donde Ben Brereton termina agradeciendo a los fanáticos por su cariño y apoyo, y donde también manifestó sus ganas de aprender bien el idioma, para cumplir su sueño de cantar el himno nacional a todo pulmón.