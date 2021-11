La emotiva y tierna dedicatoria de Gala Caldirola a Iván Cabrera

Luego de meses de rumores y especulaciones, Gala Caldirola e Iván Cabrera decidieron mostrar su amor a través de sus redes sociales, y mediante sus cuentas personales han dedicado hermosos mensajes en el que gritan su amor, sin importar su entorno.

Aunque lo desmintieron en varias oportunidades, la modelo española Gala Caldirola y el bailarín chileno Iván Cabrera viven un apasionado romance. A través de sus cuentas de Instagram han mostrado imágenes de sus momentos juntos, acompañados por emotivos mensajes.

En este sentido, la modelo se volvió tendencia en Instagram, con la publicación de una foto de un viaje con amigos que hizo a Cancún, México, en meses pasados. En la imagen posa junto a Iván Cabrera, algo que en su momento afianzó los rumores de noviazgo.

Esta fotografía se puede ver a la modelo Gala Caldirola en Cancún junto a sus amigos, y su actual novio, Iván Cabrera. A cada uno de ellos, la ex de Mauricio Isla le dedicó unas palabras en la descripción, siendo la del Potro, la más personal.

La dedicatoria de Gala Caldirola

La modelo Gala Caldirola comenzó escribiendo a Suro Solar: “La persona que está a mi lado es como un hermano, casi no imaginan cuanto me ayudó y me sigue ayudando, y no solo a mi, también a mi hija. Es de esas personas que parecen frías pero en su corazón hay una historia y mucho amor”.

Gala Caldirola sumó sobre Helenia Melán: “La mujer que lo sigue es una guerrera, una diosa, una mujer que supo desde el minuto uno quien es. La admiro y de ella aprendo a no tener miedo a ser”.

En su dedicatoria para Iván Cabrera, escribió: “Y el hombre que sigue… ¿Qué os puedo decir? Así como las drusas parecen rocas duras, cuando miras en su interior encuentras cristales preciosos como la amatista o el lapislázuli”.

Finalmente, la ex de Mauricio Isla concluyó el mensaje diciendo: “¿Y yo? Soy solamente yo. Todo lo que ves es lo que soy. Voy de frente. ¿Cuántos se atreven a decir que realmente son lo que aparentan ser? ¡Me encanta esta foto! ¡Y me encantan ellos!”.