Francia ya está en los dieciseisavos del Mundial 2026. En un accidentado partido en Filadelfia, el equipo de Didier Deschamps venció por 3-0 a Irak en la segunda fecha del Grupo I y aseguró su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

La apertura del marcador llegó rápidamente por medio de Kylian Mbappé (14′). La máxima figura de los galos sacó un potente zurdazo desde fuera del área y dejó sin opciones al portero Ahmed Basil para llegar a los 15 goles en la cita planetaria.

El resto de los goles cayeron en el segundo tiempo, que quedó en suspenso tras una tormenta eléctrica que interrumpió el partido por casi dos horas y obligó a los hinchas a evacuar las tribunas del Lincoln Financial Field.

Tras una larga espera, ambos equipos regresaron a la cancha y el conjunto europeo logró estirar la diferencia gracias a un nuevo tanto de Mbappé (54’), quien aprovechó un grosero error de un defensor iraní para poner el 2-0 y alcanzar los 16 goles en la Copa del Mundo, igualando a Miroslav Klose como el segundo máximo goleador histórico del torneo.

El tercer tanto de “Les Bleus” fue obra de Ousmane Dembélé (66’). El delantero del PSG entró al área rival tras una gran asistencia de Michael Olise y definió con un derechazo cruzado, decretando el definitivo 3-0 en Filadelfia.

Con este resultado, Francia se ubicó en el primer lugar del Grupo I con 6 puntos y aseguró matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Irak, en tanto, se mantuvo en el último lugar sin unidades, sentenciando su eliminación del certamen.

La jornada del Grupo I se cerrará con el duelo entre Noruega y Senegal, que suman 4 y 1 punto respectivamente, y se enfrentan esta noche en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Revisa los goles del triunfo de Francia ante Irak

¡Y SÍ, DE ÉL! GOLAAAZO DE FRANCIA Y VENTAJA ANTE IRAK



En su partido número 100, Kylian Mbappé convirtió el 1-0 con una delicadeza excepcional desde afuera del área para que Les Bleus se pongan arriba en el arranque del partido. pic.twitter.com/MR9fjXYFFk — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

DOBLETE DE KYLIAN MBAPPE



El delantero marcó su segundo gol ante Irak justo el día que cumple 100 partidos con la camiseta de Francia. pic.twitter.com/FxW8b6seDi — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026