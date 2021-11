Iván “Potro” Cabrera y la romántica dedicatoria a Gala Caldirola: “Si el universo nos juntó, fue por algo”

Después de meses de rumores y especulaciones, Gala Caldirola encendió al mundo del espectáculo tras confirmar su relación con Iván “Potro” Cabrera a través de un extenso y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Hace algunas horas, Cabrera también quiso expresar sus sentimientos al mundo cibernético, y junto a algunas capturas de ambos, escribió romántica dedicatoria para su nueva pareja.

“Me gusta esa sonrisa…Y te lo dije siempre “ me encanta verte sonreír”. En mundo lleno de tanta ficción se agradece cuando conoces a una persona auténtica! Sin duda que eso es un regalo” comenzó diciendo el exchico Rojo.

“O sea si pasamos lista de todos tus atributos no terminaría nunca. Y quienes tenemos la dicha de conocerte sabemos que eres tremenda mujer! Tremenda madre, una tremenda hija, hermana, amiga, profesional! Etc etc…Eres 0 envidia, ayudas a todo el mundo, nunca te he escuchado hablar mal de alguien, buena energía! Sencilla, auténtica ven!? No pararía nunca jeje!” agregó.

Bajo este contexto, el Potro aprovechó el momento para hacer hincapié en que ambos tiene que vivir el día a día. “Pero bueno @galadrielcaldirola aquí vamos y nos vamos reconociendo día a día, paso a paso, cara a cara y alma con alma. Solo vibremos y fluyamos! De la mano Al ritmo de nuestros corazones. Y con la transparencia de nuestras almas. Y cómo siempre digo ‘la boca aguanta mucho y un papel al escribir aguanta mucho más‘” explicó.

“Por eso demostremos al universo que si nos junto fue por algo lindo! Yo tb estoy para ti siempre! ♥️

Brilla! Sigue creciendo por q hoy no eres ni la mitad de lo que realmente alcanzarás ser en tu vida!

Eres capaz de todo y más! Que nadie apague la Luz de tu Sonrisa… Amor, Luz y Bendiciones para tod@s! Por igual” sentenció.

Asimismo, la modelo replicó las románticas palabras de Cabrera, y comentó en la misma publicación: “Gracias por el impulso!!! Y por tus palabras!!! Aunque no siempre es necesario decirlo pero siempre es hermoso escucharlo. Vibremos alto”.