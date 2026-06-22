Luis Suárez sorprende con esta frase sobre Marcelo Bielsa en Uruguay: “Asumir las consecuencias”

Marcelo Bielsa vive los días más complejos de su etapa en Uruguay. La celeste empató ante Cabo Verde y complicó su futuro en el Mundial 2026.

Tras este resultado, el técnico argentino recibió muchas críticas por el nivel mostrado ante Arabia Saudita y ahora ante la sorprendente selección caboverdiana. Durante las últimas horas, Luis Suárez opinó sobre la actualidad del conjunto uruguayo y esto dijo del ‘Loco’.

El delantero histórico delantero de 39 años, habló con la prensa para entregar su visión sobre los últimos partidos de Marcelo Bielsa al mando de la selección uruguaya.

“Las decisiones están para tomarla y para asumir las consecuencias que se tomen a la hora que se decide. El entrenador tiene bastante experiencia para saber qué decisiones está tomando. Si él las tomó en su momento, porque pensó era eran acertadas”, explicó el ‘Pistolero’.

“Después, con el diario del lunes todo es fácil opinar. Lo que más vende, siempre le recalco a mis hijos, es la crítica, siempre”, añadió.

“La selección uruguaya está en una situación al límite”

En el Grupo H de la Copa del Mundo, Uruguay suma tan sólo dos puntos. Ahora se deberá enfrentar a España que se encuentra primera con cuatro unidades. Debido a esto, el elenco ‘charrúa’ tendrá que mejorar mucho para conseguir un buen resultado.

“Obviamente que es una situación al límite, pero nosotros los uruguayos estamos acostumbrados a la situación límite. Ya lo hemos demostrado en otros mundiales, en otras situaciones”, dijo el ex delantero del Barcelona.

“En estos momentos es donde más sacamos esa valentía, esa autocrítica de nosotros mismos, esa fuerza grupal, ese carácter uruguayo que en estas tipo de situaciones se tiene que demostrar”, apuntó.

Sobre Bielsa y su manera de afrontar estos contextos, el ex seleccionado uruguayo aseguró que “cada entrenador tiene su forma de asimilar y de llevar esta clase de situaciones del cual, en este caso, la selección está al límite".

“Demostrar esa fuerza ahora en estos momentos va a ser lindo como uruguayo, porque nos gusta este tipo de situaciones. No queremos llegar a este momento, pero nos toca estar acá. Esperemos que el entrenador tome el camino correcto”, cerró.