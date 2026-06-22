Contribuyentes podrán acceder a nuevas rebajas en sus deudas con la Tesorería: estos son los requisitos

Contribuyentes podrán acceder a nuevas rebajas en sus deudas tributarias: estos son los requisitos

El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) implementaron una nueva política de condonación de intereses y multas para los contribuyentes que mantengan deudas pendientes.

La medida, que ya comenzó a regir oficialmente tras su publicación en el Diario Oficial, busca entregar condiciones más flexibles y menos costosas para facilitar que las personas puedan regularizar sus obligaciones tributarias.

Los beneficios se aplicarán sobre el incremento de los intereses que superen el 3,5% establecido por ley y sobre las multas generadas por el retraso en los pagos. Además, mientras menor sea la antigüedad de la deuda, mayor será la rebaja.

¿Cuáles son los requisitos?

En la mayoría de los casos, el trámite será automático y podrá realizarse a través de las plataformas oficiales del SII y la TGR.

Los contribuyentes solo deberán ingresar a los sitios web y, si no presentan situaciones de exclusión legal, el sistema calculará automáticamente el porcentaje de condonación al momento de efectuar el pago.

Además, quienes paguen la totalidad de sus deudas podrán acceder a un 5% adicional de rebaja sobre el interés incremental, siempre que se cumplan dos condiciones:

La deuda debe corresponder a más de un giro.

Ninguno de los giros puede tener una antigüedad superior a 24 meses.

Este beneficio extra deberá solicitarse directamente ante la Tesorería General de la República.

Por otra parte, quienes busquen acceder a porcentajes de condonación superiores o tengan multas sin impuestos asociados deberán realizar una gestión especial ante el SII o la TGR, según corresponda.