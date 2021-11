“Ya tengo el nombre y todo para su llegada”: Mon Laferte enterneció a sus seguidores con nuevos detalles de su embarazo

Mon Laferte constantemente enternece las redes sociales con imágenes y actualizaciones de su avanzado embarazo, acto que los fans aplauden constantemente.

Si bien, pareciera haber pasado poco tiempo del anuncio de la feliz noticia, la cantante ha sorprendido a sus seguidores con más información sobre la bonita espera.

Hace poco, la intérprete de La Trenza, terminó con su exitoso paso por los escenarios norteamericanos, bajo el margen del estreno de su nuevo disco llamado 1940 Carmen.

En conversación con Delarosa TV, Mon entregó algunos detalles respecto de su embarazo, explicando que “ya sé el sexo de mi bebé, pero aún no lo voy a revelar hasta que nazca, porque es una sorpresa”.

“Ya tengo el nombre y todo para su llegada”, agregó.

Bajo este contexto, la ganadora de Grammy reveló algunos malestares que ha tenido que sobrellevar durante el proceso, asegurando que sufrió de muchas náuseas y mareos, aunque “todo eso ya terminó”.

“Todo lo que como y hago es para mi bebé”, aseguró la artista. Finalmente, indicó que las fiestas de fin de año planea disfrutarlas en familia, ya que “será una Navidad especial”. Destacó que por lo general no suele hacer cosas en esas fechas, “pero ahora lo haré porque mi bebé debe tener su arbolito”.

Asimismo, la cantante aprovecho la instancia para contar que aún le quedan varios conciertos por delante, siendo México casa de sus presentaciones musicales: dos en el mes de diciembre.

“Ya estoy en casa, hace un par de días acabo el tour por Estados Unidos, y ya quiero volver a los escenarios, me sentí viva nuevamente, es que nací para cantar! Algo me faltaba y ya me siento completa. Gracias a todas las personas que fueron a los 27 conciertos les amo profundamente. Ahora a prepararme para los @tmetropolitanmx en #cdmx amor infinito algoenmicambio” indicó la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram hace una semana.