Wilma González sufre complejo drama médico: “Dentro de todo la saqué barata”

Wilma González no lo ha pasado bien por estos días. Esto debido a un complejo problema de salud que la ha tenido visitando más de un centro de salud.

La española contó, en su cuenta de Instagram, que ha tenido complicaciones con su sistema anticonceptivo.

“Llevo toda la semana de ir a médicos, literal”, indicó, comentando que su DIU se movió de lugar y podría hacer que terminara en un pabellón.

Esto porque existiría la posibilidad de que el dispositivo pudiese hasta perforarle el útero, lo que ameritaría una cirugía de urgencia.

Wilma González, muy adolorida

La exchica reality manifestó que la situación “duele harto y hay que sacarlo”, por lo que su intervención podría ser inminente.

Sobre todo porque todavía sus doctores están buscando hacia donde se movió el dispositivo, por lo que la mantienen con antibióticos.

“Si no tengo que pasar por pabellón, porque si no se ven las guías, las mujeres me van a entender”, expresó en un registro compartido por el sitio Miraloquehizo.

Wilma González relata el problema que sufrió pic.twitter.com/F1rm6OKSBb — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) November 12, 2021

Eso sí, Wilma González señaló que “dentro de todo la saqué barata”, ya que es un problema que todavía tiene solución.