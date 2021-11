Agente Topo confesó su pasado futbolero: “Jugué hasta que me quebraron la pierna”

Hace unos días Sergio Chamy sorprendió al mundo al confesar de qué color es su corazón futbolero. El querido Agente Topo dejó claro que es un cruzado de tomo y lomo, amante de Universidad Católica.

Y lo hizo de una forma muy peculiar, ya que invitado por el presidente del club, Juan Tagle, el actor llegó hasta San Carlos de Apoquindo, lugar donde le regalaron una camiseta y lo homenajearon como hincha ilustre.

A raíz de esto, Chamy recordó su pasado como puntero derecho en Las Últimas Noticias. Y ahí, contó también cómo nació su amor por la franja.

“Jugué en un club que formamos con un grupo de lolos y le pusimos Real Salvador. Jugábamos en la calle Román Díaz en un sitio eriazo que había”, comentó.

Y agregó que “yo era puntero derecho y a veces centrodelantero, y jugué hasta que me quebraron la pierna. Jugué entre los 15 y los 20 años. Era muy entretenido. Pero después me alejé del fútbol y me cambié a la gimnasia y el básquetbol”.

Agente Topo, cruzado fanático

Así, Chamy ahondó en su desconocido pasado futbolero. Pero también en cómo surgió su amor por los cruzados.

“A los 12 años fui a un clásico que ganó Católica y me gustó. Así es que me hice hincha. Desde entonces, como a los 15 años, empecé a ir a los clásicos universitarios. Para mí ese es el verdadero clásico de Chile”, mencionó.

Y agregó que su gran ídolo siempre fue Sergio Livingstone, mientras que de los actuales jugadores del plantel su favorito es Diego Buonanotte. “Es muy bueno y hábil”, expresó.

En tanto, respecto a su ida a San Carlos, Sergio indicó que “me emocionó mucho todo lo que pasó, no me lo esperaba… Mucha gente me saludó y fue muy lindo de su parte. He podido heredar este sentimiento a mis hijos, mis nietos, mi yerno, aunque la camiseta me la voy a dejar para mí y cuando haga más calor voy a salir orgulloso con ella”.

De esta forma, el Agente Topo dejó claro cuál era el club de sus amores. Y finalizó diciendo que su gran sueño es que la UC pueda lograr el tetra. “Ojalá ganemos, porque el tetracampeonato sería un gran premio para un trabajo de muchos años”, concluyó.