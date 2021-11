Madonna causó polémica tras realizar sesión de fotos que recrean la muerte de Marilyn Monroe

“Decidimos buscar una suite de hotel e intentar captar el enlace entre una estrella y la cámara, el misterio y la magia de esta colaboración creativa … Esperamos haber hecho justicia al gran trabajo de Bert Stern y Marilyn Monroe“, explicó el fotógrafo.

Con respecto a lo anterior, un usuario de Twitter identificado como Mike Sington explicó que “por alguna razón morbosa y misteriosa, Madonna decide recrear el lecho de muerte de Marilyn Monroe. La foto en blanco y negro es en realidad el dormitorio de Marilyn Monroe donde murió”.

For some morbid and eerie reason, Madonna decides to re-create Marilyn Monroe’s death bed. The black and white photo is actually Marilyn Monroe’s bedroom where she died. pic.twitter.com/beQJ1Av3Ij

