Otro quiebre más: Renata Bravo confirmó el fin de su matrimonio con periodista

No va más. El matrimonio de la actriz Renata Bravo se habría acabado para siempre, según ella misma confesó en un live con Pamela Díaz.

Resulta que la actriz estaba conversando con La Fiera y Chiqui Aguayo, minuto en que le preguntaron cuánto tiempo podría estar sin sexo.

Entonces, la ex Milf contestó “¿sin otra persona? Porque uno también se puede autosatisfacer”.

Bravo agregó que “yo creo que uno puede estar harto tiempo, si también uno nace solo y muere solo, también se las puede arreglar solo perfectamente. Ahora, yo soy bien hedonista para mis cosas, yo siempre busco el placer”.

La confesión de Renata Bravo

La comediante continuó hablando del tema. Y ahí, en medio de su relato, dejó entrever que su relación con el periodista Carlos Morales no iba más.

“Si no tengo a otra persona lo paso bien igual sola, para qué les voy a mentir. Ahora, yo me llevo muy muy bien con mi ex marido, muy bien. Entonces nos acompañamos, conversamos, chupamos, nos reímos, pero lo único que no hacemos es…”, señaló.

De esta forma, la actriz confirmó su ruptura, la misma que hace algunas semanas atrás la periodista Cecilia Gutiérrez había abordado en sus historias de Instagram.

“¿Es verdad que Renata Bravo está separada?”, le preguntaron a la reportera, ante lo que ella contestó “verdadero”.

Así, Renata Bravo se suma a los quiebres faranduleros del último tiempo, donde también por estos días Jordi Castell confirmó su separación y se sumó al mundo de los solteros.