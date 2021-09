¿Mala onda? Renata Bravo cuestionó a Pamela Díaz por su relación con Jean Philippe Cretton

Fue un cuestionamiento mala onda. Renata Bravo interrogó a Pamela Díaz sobre Jean Philippe Cretton y le dejó entrever que no le creía su romance con el conductor de CHV.

La situación se dio mientras ambas grababan Pecados Digitales para Mega, y fue mostrada por la misma Fiera en una de sus historias de Instagram.

Ahí, la morena estaba enfocando uno a uno a los invitados, entre los que estaba Renata y también Loreto Aravena, registro que fue recogido por el sitio Miraloquehizo.

Y fue cuando la ex Milf le lanzó una interrogante que terminó descolocando a tal punto a la conductora de Me Late Prime que no siguió con su registro.

La incómoda pregunta de Renata Bravo

“Oye Pamela ¿es verdad que tú estái pololeando con Jean Philippe o es para la tele nomás? Di la verdad… cuéntame la firme, es que no lo puedo creer”, le lanzó sin filtro.

Y le dijo “yo los sapeo todos los días”, ante lo que Díaz comentó fiel a su estilo “amiga, ya llevamos casi dos años”.

Entonces, la actriz arremetió. “Los sapeo todos los días. Para mí ustedes son como una pareja de teleserie que uno dice es verdad o es mentira”, indicó.

Pamela Díaz y Renata Bravo en Pecados Digitales pic.twitter.com/FsRaCzuwUD — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) September 29, 2021

Esa duda puso incómoda a Pamela Díaz, quien rápidamente decidió cambiar de tema y llenó de piropos a Renata Bravo por su look. Saliendo del paso.