Doble de Mon Laferte se río de una inesperada pregunta que suelen hacerle sus fans

Camila Chacón, imitadora de Mon Laferte, es una de los once finalistas del programa Yo Soy All Stars.

Desde que apareció en pantalla, la cantante se ha ganado el apoyo del público y los elogios del jurado gracias a su acertada imitación de la artista.

En tanto, esto le ha permitido convertirse en una de las doble de Mon Laferte más populares del país, presentándose en diferentes lugares con su tributo musical.

Ante sus similitudes con la cantante, Camila Chacón compartió en sus redes sociales una curiosa afirmación que suelen realizarle sus fanáticos al verla caracterizada de la artista chilena.

“Cuando me felicitan por mi embarazo…”, escribió en un video en el que aclara que la embarazada no es ella, sino que la autora de Amárrame. De la misma forma, incluso detalló que hay personas que han googleado si está o no esperando un bebé.

El video de la doble de Mon Laferte se viralizó rápidamente en redes sociales provocando risas entre sus seguidores.

“Es que eres igualita”, “Es que es tanto el parecido, que ya no saben diferenciar”, “Cuando me felicitan por mi embarazo pero me comí todos los porotos”; bromearon algunos de sus followers de Instagram en los comentarios de la publicación.

Hay que señalar que Mon Laferte se encuentra de gira por Estados Unidos estos días, ad portas del lanzamiento de su nuevo disco que verá la luz a fines de este mes. En tanto, la cantante recientemente cumplió 19 semanas de embarazo, cursando la mitad del segundo trimestre de su periodo de gestación.