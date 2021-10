Mon Laferte reveló la portada y fecha de su nuevo disco con íntimo relato

Este lunes Mon Laferte reveló la portada de su nuevo disco junto a una historia personal sobre su embarazo.

La cantante de 38 años publicó la fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece su rostro y el nombre del álbum: 1940 Carmen, explicando el origen del título, la foto y la historia detrás.

“En marzo llegué a Los Angeles con la ilusión de quedar embarazada (llevábamos un año intentándolo con mi compañero). Rentamos un Airbnb (arriendo a través de una aplicación) y empezamos el tratamiento”, comenzó el texto compartido en la red social que suma más de 3,4 millones de seguidores.

“Las hormonas me tenían muy sensible y los dolores de cabeza me estaban volviendo loca, entonces empecé a escribir canciones y me propuse hacer un disco para concentrarme en otra cosa y no sentir tanta ansiedad”, confesó la artista que actualmente está embarazada.

“Escribí y produje todo el álbum y casi todo lo grabé en el Airbnb (la dirección era 1940 Carmen, por eso el nombre) esta es la portada, es una foto que me tomé en el espejo, digamos portada selfie jeje“, contó sobre el título del disco y la fotografía principal.

“Amo este álbum, amo hacer las cosas como las hacía cuando aún era una artista independiente, se siente tan linda la libertad. Espero disfruten este disco, lo hice con toda mi alma. Por cierto el lanzamiento es el 29 de octubre. Les amo”, finalizó Mon Laferte sobre su nuevo disco.

En tanto, el álbum 1940 Carmen puede ser pre-guardado en Spotify, Deezer y Apple Music en el siguiente link.