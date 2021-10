Mauro Icardi aseguró “perdonazo” de Wanda Nara: “Gracias mi amor por seguir confiando”

La teleserie de Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener final. Y, al otro lado de la cordillera, se han dado un festín con el quiebre que involucró a China Suárez como la tercera en discordia.

Es que las informaciones que han salido son dignas de un culebrón: chats entre la actriz y el futbolista por Telegram, Benjamín Vicuña diciéndole a la China que no destruya a una familia y Wanda tratando de “zorra” a la protagonista de Casi Ángeles.

Por eso, que ahora el jugador de PSG hable de un perdonazo de su mujer en medio de todo esto es impensado hasta para el mejor guionista.

Sin embargo, así lo dejó entrever Icardi en medio de todo el huracán mediático que se ha formado, y que tiene a Argentina dividido entre Naristas y Suaristas.

Icardi, Wanda y el perdón

Así, el argentino manifestó en su cuenta de Instagram que la empresaria lo habría disculpado de todo, incluso del chateo con China.

“Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo”, escribió.

Y agregó, en un tono desolado, “¡cuánto duele lastimar a tus seres queridos! Solo sanás cuando tenés el perdón de quiénes heriste, @wanda_icardi”.

Eso sí, tanta disculpa tendría más razones que las emocionales detrás. Esto porque, según Yanina Latorre, de Los Ángeles de la Mañana, “él tiene un contrato mega millonario que armó ella con el club. Wanda es la única representante. Y ella, a su vez, en el arreglo, tiene un sueldo del club como representante de Icardi. Es de tres millones de euros anuales le pagan a ella. Ella arregla su cachet con el club. Es una genia”.

La periodista añadió que “el problema es que, además del vínculo que tienen matrimonial, tienen un vínculo laboral porque Wanda es realmente la representante legal y ella también tiene un contrato. Porque si no volvía ella, él no volvía. Él está ‘empecinadito’ en que si ella no va con él, no vuelve, renuncia”.

De esta forma, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi comenzaría a normalizarse. Todo esto mientras China Suárez es tachada de rompehogares en Argentina, situación que no le molestaría, ya que según Latorre, “ella quería esta prensa”.