Francisco Kaminski y Carla Jara demandaron a Canal 13 por $530 millones de pesos: acusan “asesinato de imagen”

Francisco Kaminski y Carla Jara decidieron demandar a Canal 13 por un reportaje donde se apuntaba que el periodista estaría involucrado en un grave caso de estafa.

Todo partió el 18 de noviembre del 2020 en Bienvenidos, programa donde se emitió un material donde se acusaba al ex Mega de deber 80 millones de pesos.

Una afirmación realizada por un productor identificado como Mario Jorquera, quien aseguraba que invirtió $100 millones en un evento con Kami y que solo recibió de vuelta $20 millones.

Por eso, el reportero contó en el espacio Zona de Estrellas que interpuso la acción legal por “asesinato de imagen” contra la señal, exigiendo una indemnización de $530 millones de pesos y acusando que no lo dejaron ni siquiera defenderse.

“A través de sus dependientes y en sus espacios de televisión (Canal 13) cometió negligencias inexcusables en su labor de informar correctamente a los televidentes”, dice parte del documento.

El reclamo de Kaminski

El periodista manifestó en la demanda que “por una serie de repercusiones a raíz de las reiteradas acusaciones y expresiones utilizadas por los panelistas de Canal 13 en el programa matinal Bienvenidos, sufrimos el repudio de la sociedad y la pérdida de nuestras fuentes laborales, al ser cancelados acuerdos comerciales teniendo como único motivo la difusión negligente realizada por Canal 13″.

Incluso, Francisco compartió un video donde expresó que “esta acusación no se hizo de una correcta manera, es lo que creemos. Ahora hay que esperar que todo quede en manos de la justicia y la justicia haga lo que tenga que hacer”.

Y agregó que “esperemos que esto avance correctamente para que las cosas se hagan bien y tampoco puede quedar impune un hecho como el que nos ocurrió a nosotros como familia”.

Francisco Kaminski indicó que la idea es “marcar un precedente de que las cosas no se hicieron bien, no se dijeron como se tenían que decir. Y eso es lo que estamos apelando, a la justicia para que no le pase a otros”.