Senador Bianchi asegura que fue abducido por extraterrestres: “me trajo unos papeles secretos de la NASA”

El senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi reveló una experiencia paranormal que vivió en 2012, y que hasta ahora era desconocida.

En conversación con Via X, el parlamentario aseguró haber sido abducido por extraterrestres cuando viajaba desde Natales hacia Punta Arenas.

“Se me acerca una luz que giraba, grande, un platillo. Se me apaga, se me apaga el vehículo. Venía conversando por teléfono con alguien, se apagó todo. Y luego aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante”, comenzó.

El legislador aseguró que el hecho no quedó allí, afirmando que después del hecho “llegó un viejo pelado chico a mi oficina, me dijo usted tiene que difundir el mensaje. Y me trajo unos papeles que eran secretos de la NASA”.

“Él me dijo que era una persona de otro planeta y que yo, en vista que había sido abducido, me traía esos documentos. Documentos que todavía los tengo”, concluyó el senador Bianchi.