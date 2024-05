Un homenaje cinematográficos a ellas: celebra el Día de la Madre en Max

Este viernes, 10 de mayo, se celebra un nuevo Día de la Madre y junto a las diferentes celebraciones que se llevan a cabo, además de los espacios de cada familia, desde Warner Bros. Discovery nos invitan a festejar con ellos.

Y es que desde el servicio de streaming, Max, prepararon una colección especial de series, películas y realities que te demostrarán que hay muchas formas de ser mamá.

Con este contenido se busca rendir homenaje al complejo vínculo de las madres con sus hijos, que te llevarán del amor incondicional hasta la maternidad más imperfecta.

Entre los diversos títulos podrás encontrar tramas conmovedoras o comedias desopilante, historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan el papel invaluable que (nos guste o no) las madres desempeñan en nuestras vidas.

Conoce las series y películas contempladas para el Día de la Madre dentro del catálogo de Max a continuación:

Un sueño posible : Michael encuentra más que un hogar cuando conoce a Leigh Anne Tuohy (interpretada por Sandra Bullock). Descubre la inspiradora historia de una familia dispuesta a cambiar sus vidas para siempre.

La hija de la novia : Diane (Marcia Gay Harden) y su hija Kate (Halston Sage) son muy cercanas, pero su relación entrará en crisis cuando la joven intenta arruinar los planes nupciales de su madre.

El club de las madres rebeldes : un grupo de mujeres sobrecargadas decide tomar un descanso de la responsabilidad para encontrar diversión y libertad.

Una noche para mamá : protagonizada por Sarah Drew, Sean Astin, Patricia Heaton y Trace Adkins, una madre busca un merecido descanso, pero termina en una aventura inesperada, lo que recuerda la importancia de la autoexploración y el autocuidado.

Otras películas destacadas son: La navidad de las madres rebeldes, Tully y Barbie, cada una con un mensaje y sentido detrás que nos hace recordar el rol de las madres.

Realities y series

La maternidad también se explora a través de las historias de la vida real presentadas en los realities disponibles en Max. Algunos de los programas con este sentido son: Mis dos mamás, Terapia de madres e hijas y De tal madre, tal astilla.

Ya en las series encontramos títulos como And just like that, que marca el regreso de las amigas de Sex and the city, incluyendo a Charlotte y Miranda (interpretadas por Kristin Davis y Cynthia Nixon) dos madres con estilos muy diferentes, ahora con hijos adolescentes.

Oros títulos destacados son La chica que limpia, Mamá para rato, Luna de miel en familia, La reina: madre y monarca, Traicionada, y mucho más.