Consuelo Saavedra denuncia compleja situación de familiar de 96 años que está desde el martes sin luz

La periodista Consuelo Saavedra expuso la difícil situación que atraviesa su familia debido a los cortes de luz que afectaron a la región Metropolitana como consecuencia de las fuertes lluvias y la nevazón del martes 7 de mayo.

En un mensaje publicado en la red social X, la comunicadora compartió la situación de su tía de 96 años, quien lleva desde el martes en la noche sin energía eléctrica y enfrentando diversas dificultades por la falta de suministro. En sus palabras, expresó: “Enel le ha reprogramado 17 veces la visita de reposición, ¡y aún no pasa nada! Qué servicio de porquería realmente”.

Los seguidores de la periodista no tardaron en responder y le sugirieron que llevara a su tía a su casa mientras la empresa aún no restablecía el servicio. Ante esto, Consuelo Saavedra aclaró que su tía se niega rotundamente a abandonar su hogar a pesar de las circunstancias adversas que enfrenta debido a la falta de electricidad. “No quiere. No hay caso con eso”, afirmó.}

Mi tía de 96 años está desde el martes en la noche sin energía eléctrica. Sin luz, ni refrigerador, ni teléfono, ni calefacción . Enel le ha reprogramado 17 veces (sic) la visita de reposición y aún no pasa NADA! Qué servicio de porquería realmente . @EnelChile @Enel_Informa_CL — Consuelo Saavedra (@consuelosaav) May 10, 2024

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos contra Enel

Por otro lado, Marta Cabeza Vargas, Superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), informó a ADN que hasta la fecha, viernes 10 de mayo, todavía hay mil clientes sin energía eléctrica en la Región Metropolitana, siendo la comuna de Maipú una de las más afectadas por esta situación. En respuesta a estos problemas, la SEC decidió formular cargos contra Enel, la empresa responsable del suministro eléctrico en la zona afectada.

Esta situación ha generado preocupación y críticas por parte de los afectados. Los cortes de luz prolongados han afectado no solo a los hogares y a la calidad de vida de las personas, sino que también el correcto funcionamiento de negocios y diferentes servicios básicos de la zona.