“Me carga ser tan fácil”: Javiera Contador desató ola de risas por divertido momento que vivió con su esposo

En medio de las restricciones por la pandemia, la actriz Javiera Contador sorprendió a sus seguidores luego de exponer un hilarante descargo en contra de su esposo, el cineasta Diego Rougier.

La actriz, quien actualmente se encuentra pasando por un gran momento profesional, utilizó su cuenta de Instagram para reclamar sobre una particular situación que tiene a Diego como protagonista: se encontraba de viaje y decidió cumplir la medida sanitaria de aislamiento lejos de su casa.

Bajo este contexto, Rougier decidió guardar cuarentena en la playa, con el propósito de resguardar a su familia de posibles contagios, y también de la medida de aislamiento impuesta por las autoridades sanitarias.

El descargo de Javiera Contador

“Diego, mi marido, no es mi marido legal, pero yo le digo mi marido igual, mi pareja, el padre de mis hijos, se fue por pega a México, diez días, ‘a chao cariños Carlos’ y yo acá sola con los niños aperrando” comenzó diciendo con tono de broma.

“Y después cuando llega, se va a hacer la cuarentena, y como no podía hacer la cuarentena en la casa porque nos encerraban a todos, a dónde se va? A la playa. A la playa se fue a hacer la cuarentena. Igual lo fueron a fiscalizar y salió todo bien. Está todo regular“, expuso la actriz.

“El asunto es que ahora llega y me trae un regalo, un sombrero bonito y cree que con eso yo lo voy a perdonar. Y me da rabia ser tan fácil. Me encanta (el sombrero), sentenció entre risas.

Cabe destacar que junto al video, Contador escribió: “¡Llegó la pierna! Te voy a hacer la misma @diegohrougier #IgualQueBuenoQueLlegaste“.

“Estás muy linda”, “Que hermoso sombrero” y “Precioso!!!!! Te ves hermosa” fueron algunos de los comentarios que recopila la publicación la cual cuenta con más de 7 mil Me Gusta.