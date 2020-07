“No podré ser mamá nuevamente”: Fernanda Hansen reveló detalles íntimos de su año más complejo

La periodista Fernanda Hansen, en una entrevista para el programa digital El Aperitivo de Revista Velvet, reveló que no podrá ser madre nuevamente, tras su última pérdida el año pasado.

La comunicadora contó al animador del espacio, Jordi Castell, que tras un complejo 2019, actualmente se encuentra pasando la cuarentena a modo de retrospección, junto a su marido, Rodrigo Rozas, y su hija Amalia.

“Un tiempo que es bueno ir para adentro, tratando de estar bien. He disfrutado mi teletrabajo, me han hecho reír, me han hecho llorar, soy súper entregada en el trabajo”, sostuvo la locutora de radio Imagina.

En tanto, confesó que la pérdida de su último embarazo ha sido el momento más complejo que ha enfrentado en su vida.

“Estoy agradecida de que el universo me haya dado una y otra que está en el cielo que me acompañó un ratito. La vida es así, está todo el tiempo demostrándonos que uno no tiene el control de absolutamente nada”, contó.

Hansen manifestó sus deseos de tener otro hijo. Sin embargo, subrayó que “la ciencia no me lo permite, me permitió ser mamá, que ya es un milagro, una segunda guagua no se puede“.

Su accidente a caballo y el escenario actual de la televisión

Respecto al accidente que sufrió en 2009, mientras andaba a caballo, y que la dejó con una fractura de dos vértebras, contó que se ha debido someter a cinco operaciones. Pese a lo anterior, considera que “hubo una enseñanza muy profunda que me ha servido para la vida”.

“Estoy muy contenta respecto a cómo ha reaccionado mi cuerpo, por eso siempre he dicho: a mí me tocan, pero no me botan; me golpean, pero no me botan. Yo iba a quedar inválida, tengo muchos angelitos que me cuidan y me siguen cuidando. Me quebré la columna para que la vida me enseñara que las estructuras hay que saber soltarlas”, dijo Hansen.

En cuanto al actual escenario que enfrenta la televisión abierta, señaló que “la industria no supo leer y estamos en una era de demasiadas revoluciones. La televisión abierta tiene una misión de educar y entretener, ahora que lo haga, es otro tema, pero debiera tener esa misión. Lamentablemente el demonio del rating es lo que maneja la televisión“.

Revisa la entrevista completa: