“¿Se ve muy flaite ahí?”: Rodrigo Sepúlveda protagonizó divertido momento tras pregunta de un espectador

Nuevamente Rodrigo Sepúlveda se encuentra entre lo más comentado del día, y esta vez debido a una particular situación que se vivió durante la transmisión de Meganoticias Alerta.

Tras terminar una entrevista, el también apodado Sepu regresó al mesón central del espacio, y aclaró una duda que surgió por parte de los televidentes.

“Me escribe una persona y me dice ‘Sepu, qué tienes en tu computador atrás’. Porque yo no sé lo que hay. ¿Qué es eso? ¿Qué dice eso?”, consultó a viva voz el periodista, considerando el mensaje pegado a su equipo.

“¿Quién puso esto acá? ¿Benjamín Cáceres, nuestro productor? ¿Y este es mi computador? No creo, es muy mentiroso. Es imposible que yo tenga un computador acá. ¿Me lo puedo llevar para la casa? ¿Es mío?”, bromeó el conductor, mientras mostraba el papel que estaba pegado en su notebook.

“Lo voy a dejar ahí, me gustó”

“¿Se ve muy flaite ahí? No, lo voy a dejar ahí, me gustó. Está bonito. Está lindo esto”, agregó el comunicador.

Para seguir bromeando con la situación, el conductor sacó el papelito del computador, y se lo pegó en el pecho.

“Me lo voy a poner así como en los cumpleaños de los niños” sentenció entre risas Rodrigo Sepúlveda durante la transmisión de Meganoticias Alerta.

Cabe destacar que el Sepu constantemente está haciendo noticia, por sus reiteradas reflexiones durante el espacio informativo.

Bajo este contexto, hace unas semanas, Sepúlveda llamó la atención cuando se refirió a una seguidilla de noticias negativas, acto que criticó duramente.

“¿Habrá alguna noticia buena en este país? ¿Habrá alguna buena noticia, por favor? Ni la selección ganó. Esta es una pésima noticia” indicó el periodista haciendo alusión a la caída de Chile ante Perú el pasado jueves por dos tantos a cero.

Asimismo, el también apodado Sepu agregó que “no la quiero ni dar, ya estoy chato. Puras noticias malas”.