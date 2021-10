Se veía venir: Don Francisco confirmó su última Teletón como animador de la cruzada

No estuvo en el lanzamiento. Y desde ahí, las sospechas de que Don Francisco estaría alejándose cada vez más de la Teletón se hicieron ciertas. Tan ciertas que ahora él mismo confirmó que la próxima versión, el 3 y 4 de diciembre, sería la última al mando de la cruzada.

Así, en conversación con Las Últimas Noticias, Mario Kreutzberger afirmó que “ésta será mi última Teletón como animador”.

Y explicó que “yo pienso que todo tiene su tiempo, creo que ha quedado demostrado que la juventud está siendo privilegiada en esta época”.

El conductor indicó que ahora se iniciaría una nueva etapa, donde varios deberían tomar la posta que él encabezó durante 42 años.

¿Qué pasará con Don Francisco?

Respecto a qué sucederá con él tras dejar la obra solidaria, la exfigura de Canal 13 señaló que “siempre voy a colaborar de todas maneras”.

Y comentó que “mi señora hace años quiere que me jubile. Le encantaría que me jubilara, pero a mí me gusta trabajar, estar en actividad. No quiero jubilarme mientras mis capacidades me lo permitan”.

En cuanto a quién debería quedarse a cargo de las 27 horas de amor, el rostro de Sábado Gigante afirmó que “nunca lo he pensado, porque no saco nada con pensar en alguien. Ese alguien debe pensar que quiere tomar una responsabilidad y dedicarle tiempo a esta hermosa labor”.

Incluso, adelantó cómo sería la cruzada este año: nuevamente sin Vedetón, sin Estadio Nacional y con 27 horas divididas en seis bloques.

“Depende de como está la situación de la pandemia en ese momento. Ojalá esté terminada“, concluyó Don Francisco sobre la que será su última vez al mando de la Teletón.