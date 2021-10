Emily Ratajkowski acusó a Robin Thicke de tocarla sin consentimiento en famoso video

Una grave acusación realizó Emily Ratajkowski en contra de Robin Thicke a ocho años de lanzamiento de Blurred Lines (2013), videoclip en el que ambos aparecen.

La modelo, que es una de las tres maniquíes que aparece en el registro que cuenta con más de 762 millones de reproducciones en YouTube, y Robin uno de los tres artistas que interpretó la canción -junto a T.I y Pharrell Williams-.

En tanto, Emily Ratajkowski denunció a Robin Thicke en su libro -que está apunto de estrenarse- acusando que el hombre tocó sus senos sin consentimiento.

“De pronto, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás. Instintivamente me alejé y miré a Robin Thicke”, dijo, según recogió el medio The New York Post.

“Él sonrió con una sonrisa burlona y se tambaleó hacia atrás, con los ojos ocultos detrás de las gafas de sol”, recordó. “La directora me preguntó: ‘¿Estás bien?'”, recordó sobre la respuesta de Diane Martel, quien filmó el video en Los Angeles (California, Estados Unidos).

“Me sentí desnuda por primera vez”, dijo sobre el video en el que modela en topless junto a otras dos jóvenes.

Luego que Robin Thicke tocara sus senos, Emily Ratajkowski evitó todo tipo de contacto visual. “Sentía el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo”, contó. “No reaccioné realmente como debería haberlo hecho”, añadió la modelo por su testimonio.

La directora del video confirmó el hecho

Por su parte, la directora del video confirma las declaraciones de la modelo de 30 años -que en ese entonces tenía 23-. “Recuerdo el momento en que le agarró los pechos. Uno en cada mano. Él estaba de pie detrás de ella ya que ambos estaban de perfil. Grité con mi voz muy agresiva: ‘¡Qué diablos estás haciendo! ¡Se acabó el rodaje !‘”, aseguró.

Tras el hecho, Martel recordó que Thicke, quien estaba ebrio, se disculpó “tímidamente” y se mostró “arrepentido”. “No creo que hubiera hecho esto si hubiera estado sobrio“, finalizó.

Hasta el momento, Robin Thicke no se ha referido públicamente a las acusaciones de la modelo.

Revisa el video en el siguiente link.