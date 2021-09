Pamela Díaz arremetió con todo tras su despido de TVN: “Nunca hablaron conmigo”

Pamela Díaz no había dicho nada sobre su despido de TVN. El mismo que acabó abruptamente con las emisiones de su programa Mochileros, que fue reemplazado al aire por la miniserie de Juan Gabriel.

Es que La Fiera no era rostro estable de la señal pública, pese a mostrarse siempre con ganas de que su estadía ahí fuese exitosa e incluso lanzar varias indirectas cada vez que visitó el Buenos Días a Todos.

De hecho, esa misma figura no muy clara, de si pertenecía o no a la estación, fue lo que la motivó a lanzar varios dichos contra TVN en el mismo show farandulero de TV+, que finalmente habrían apresurado su salida de pantalla.

“Nunca me habían echado tan rápido. Bueno que tampoco nunca estuve”, indicó la morena como primera reflexión, agregando que “no es mi culpa, todo lo que pasó no es mi culpa”.

Pero, ¿por qué TVN decidió acabar con Mochileros y su relación con la conductora? La Fiera evidenció algunas de las razones.

Los descargos de Pamela Díaz

Por ejemplo, señaló que no comenzó muy bien en la señal: “Todo partió mal, porque cuando a mí me ofrecen el proyecto, me lo ofrece Eduardo Cabezas (…) se me da la posibilidad de hacerlo con gente que yo elegía pasarlo bien. Yo di un listado de gente junto con la productora y muchos de ellos me dijeron altiro que no”.

Algunos de estos nombres eran Daniel Fuenzalida, su compañero en Me Late, y José Miguel Viñuela, su eterno amigo.

Incluso, comentó que, cuando el programa ya salió al aire, no le gustó cómo se vio. “Los problemas fueron que empezaron a ser muy editados y a mí eso me incomoda porque en general soy otra persona, muy divertida”, indicó.

Y agregó que “sentía que el canal no estaba comprometido, en que me veía yo mucho más entusiasmada y la gente de marketing vendiendo el programa, pero sentía que no había una difusión como yo estaba tan metida en el proyecto”.

Díaz mencionó que también habría molestado a TVN que ella adelantaba algunos detalles del programa en sus redes sociales, “pero yo les dije que eso es parte de mi vida en general (…) pero a ellos les incomodaba un poco eso”.

El sacrificio de La Fiera y los pagos pendientes

La morena añadió que “yo tenía un equipo que de verdad se sacaba la cresta. A veces yo no dormía y no veía a mis hijos tampoco, pero eso es un sacrificio que hacemos todos cuando necesitamos trabajar y de hecho mi hija se enfermó, yo no dije nada. Creo que todo el equipo nos sacamos la cresta”.

E hizo un mea culpa por sus deslenguadas palabras. “Puedo decir que, por supuesto, que mis comentarios pudieron sacarle ronchas, pero nunca dije el nombre de un ejecutivo, nunca se juntaron conmigo, nunca me hablaron”.

Finalmente, Pamela Díaz dejó claro que sus jefes de TVN “nunca hablaron conmigo, hasta el día de hoy” y que hoy podría haber un tema legal de por medio. “Por supuesto hay cosas que no puedo decir con detalles, porque todavía hay un tema no resuelto que es el tema del pago, que me imagino que así como yo trabajé y todo un equipo, esos 12 capítulos se pagarán, me imagino que sí”, concluyó.