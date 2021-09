Vivi Kreutzberger destrozó a Sábado Gigante: “Fue un programa machista porque mi papá era muy machista”

No se guardó nada. Vivi Kreutzberger literalmente descueró a Sábado Gigante, el histórico programa que animó por años su papá, Mario Kreutzberger, Don Francisco.

La conductora lo hizo en el espacio Los 2000, un zapping al pasado, donde revisan momentos y declaraciones de antaño.

Y ahí se explayó sobre el extinto espacio que animó su progenitor por años. Y no lo hizo de muy buena forma.

“Sábado Gigante siempre fue un programa muy machista porque mi papá es muy machista”, dijo de entrada Vivi, sin pelos en la lengua.

Mala onda con Sábado Gigante

La animadora de Más Vivi que Nunca explicó que “siempre además estaba enfocado en el ‘Miss Colita’, la ‘Miss Piernas’, ‘Miss’ no sé cuánto, ‘Miss’ no sé qué”.

Y agregó que, cuando ella pudo arribar hasta el espacio, que también condujo durante un tiempo, trató de hacer un cambio.

“A medida que me fui ganando el espacio, dije ‘¿sabís qué? Hagamos la revancha y empecemos a hacer el ‘Míster Gigante’ y empecemos a empelotar a los hombres, y empecemos a hacer esta cosa al revés'”, reveló.

La conductora de TV+ manifestó que con esto sintió que “creo que sí se hizo una inflexión” al machismo imperante.

Y que “no me lo adjudico yo, pero no conozco y no me acuerdo de otro (programa) donde haya habido modelos y los modelos hayan estado ligeros de ropa. No sé. No creo que se haya dado tampoco más allá”.

Cabe recordar que Gigantes con Vivi, la sección con la que empezó Vivi Kreutzberger en el espacio, se mantuvo desde 2003 a 2009 en las pantallas de Canal 13 y luego, entre 2010 y 2011, en Mega. Después de eso, la hija de Don Francisco desapareció mucho tiempo de pantalla, hasta que retornó ahora a TV+.