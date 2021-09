Leo Méndez Jr. operó su nariz tras recibir golpiza grupal hace dos años

Estas últimas horas, Leo Méndez Jr. compartió un video en sus historias de Instagram en donde reveló que debió someterse a una cirugía tras recibir una golpiza. Según detalló el maquillador, fue hace dos años cuando tres personas le golpearon, provocándole daños en la nariz.

“Me cuesta hablar y respirar a la misma vez por la boca porque no puedo respirar por la nariz ahora ya que tengo algodones después de la operación”, comentó en las historias de su Instagram en donde se le ve tras la intervención quirúrgica.

“Es una corrección que me hicieron porque hace dos años a mí me maltrataron y me pegaron entre tres personas. Y desde ese entonces mi nariz quedó chueca y solamente pude respirar por esta parte”, dijo señalando el orificio derecho de su nariz.

“Y se infectó y con pus y todo durante dos años. Así que al final, hoy día, me pude corregir la nariz”, relató ante la preocupación de sus seguidores.

Respecto a las personas que le propinaron la golpiza, Leo Méndez Jr. explicó que denunció a uno de los responsables. “Obviamente el hecho pasó por juicio y lo denuncié. Él cayó por maltrato. A él lo denuncié porque fue él principal”, dijo y detalló que se trató de dos hombres y una mujer quienes le pegaron.

“Estoy contento porque ha sido una lucha grandísima el tema de salud respiratoria, salud mental pero ahora al fin pude corregir mi nariz y ahora a sanar“, añadió y concluyó: “A sanar en mi camita, bien, muy contento”.

Revisa aquí las declaraciones de Leo Méndez Jr.: