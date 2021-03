“Me acabas de llenar el bolsillo”: Leo Méndez Jr. sobre video íntimo que filtró Botota Fox

Esta jornada, Leo Méndez Jr. se refirió al “error” que cometió la Botota Fox en una de sus transmisiones, donde mostró un video del joven teniendo relaciones sexuales con otro hombre.

Tras la polémica que causó, y donde el transformista nacional fue duramente criticado por sus seguidores y seguidoras, el hijo de DJ Méndez decidió aclarar la situación, asegurando que no está molesto.

Es más, Leo le agradeció a Botota por su “accidente”, señalando que mientras “más publicaciones, más dinero”. “Te amo por eso”, expresó.

Más tarde, compartió una reflexión al respecto, señalando que “lo que yo pienso es que uno tiene que estar muy obsesionado de uno para estar hablando a tus espaldas. Como figura pública, la gente siempre buscará reacción de uno para obtener atención del público en general o ganancias económicas“.

“Con el pasar de los años he aprendido a mantener la cama y sacar lo mejor de la situación. Persona que divulga mi contenido prohibido, sea persona conocida o no, lo veía venir. Mantengo la calma, gano promoción y ganancia a la vez. Así que gracias, me acabas de llenar el bolsillo“, agregó.