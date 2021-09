Corey Taylor respondió a Machine Gun Kelly tras menoscabarlo públicamente

Estas últimas horas Machine Gun Kelly escribió un despectivo mensaje dedicado a Corey Taylor en su cuenta de Twitter.

En el texto publicado por el novio de Megan Fox, aseguró que rechazó una colaboración con la voz de Slipknot porque “escribió un verso horrible” para él.

“Corey escribió un verso para una canción mía pero era jodidamente horrible así que no la usé. Él se enojó por eso y comenzó a hablar mier… en una revista sobre el disco en el que iba a participar”, escribió el rapero de 31 años. “Admite que estás amargado”, expresó.

corey did a verse for a song on tickets to my downfall album, it was fucking terrible, so i didn’t use it.

he got mad about it, and talked shit to a magazine about the same album he was almost on.

yalls stories are all off.

just admit he’s bitter.

— blonde don (@machinegunkelly) September 20, 2021