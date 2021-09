“Bendiciendo la alfombra roja”: Anya Taylor Joy encantó con su espectacular look para los Emmys 2021

No defraudó. De hecho, Anya Taylor Joy una vez más se lució en la red carpet de los Premios Emmys 2021.

Es que la joven parece lucir bien con lo que le pongan. Y ahora se convirtió en una de las favoritas de la noche gracias a su propuesta Dior.

La actriz apareció en un sentador vestido amarillo pálido, muy ajustado y con corte halter, al que sumó una larga capa en un amarillo más chillón.

Su elección causó locura entre sus fanáticos, que encontraron que lejos era una de las mejores vestidas de la noche.

Así, varios se volcaron a las redes sociales para alabar el outfit de la estrella de Gambito de Dama, que compitió por Mejor Actriz de Miniserie.

“Bendiciendo la alfombra roja”, “milimétricamente perfecta” y “no somos dignos de su belleza”, fueron sólo algunos de los piropos que se ganó.

