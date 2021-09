Actor Jorge Alberti reveló traumática experiencia con el covid-19: “Estuve al borde de morir”

Estuvo mal. Muy mal. Jorge Alberti, el recordado galán de la teleserie Lola, se enfermó de Covid-19 y casi no vive para contarlo.

Así al menos lo manifestó el mismo actor, que contó en sus redes sociales la dura experiencia que le tocó tras no querer vacunarse.

“Por mi mente nunca pasó que yo fuera a caer en esto. Yo soy del grupo de los que no creía en la vacuna o por una u otra razón no me quería vacunar hasta que pasara un tiempo”, indicó.

Y agregó que “mi esposa tuvo Covid, yo la cuidé y no me contagié. Pensé que tenía inmunización del Covid, pero todos estamos vulnerables”.

La terrible experiencia del galán de Lola

Alberti expresó que “las consecuencias pudieron haber sido fatales, pero hoy estamos aquí gracias a la energía divina… Fue una experiencia horrible”.

Y relató que “me pusieron oxígeno, salgo positivo del Covid y cuando la doctora ve mis pulmones (en la radiografía) estaban llenos de neumonía. Me dicen ‘te vamos a hospitalizar'”.

El actor continuó comentando que “yo sentía el aire como si estuvieses en tu coche, bajaras el vidrio y el auto fuera a 60 millas. En tu mente no dices ‘me voy a morir’; tú dices ‘me voy a recuperar’, pero tu cuerpo no reacciona como tú quieres”.

Una lección de vida

El intérprete de teleseries como Don Amor aprovechó sus redes para hacer una especie de mea culpa respecto a sus decisiones.

“Yo aprendí a la mala… Muchos me criticarán. Dirán ‘este pendejo no se quiso vacunar y por eso se contagió’. Fue mi decisión y no me puedes criticar. No te estoy diciendo que aprendí mi lección, porque la vida te da muchas lecciones, pero sí te puedo decir que mi vida cambió”, manifestó.

Jorge Alberti concluyó su relato mencionando que “estuve al borde de morir, me querían perforar un pulmón para sacarme líquido de mis pulmones, estuve a punto de ser intubado y que me indujeran en un coma. Gracias a Dios no llegamos a eso, pero sí abrí los ojos y revalué mi vida y mis prioridades”.