Murió Ed Asner, el actor detrás del “abuelito” de Up

Este domingo se anunció la muerte de Ed Asner, actor de 91 años que es reconocido en la actualidad por ser la voz detrás del protagonista de Up, a pesar de su vasta carrera en el cine.

El deceso fue confirmado por la familia del intérprete a través de su cuenta de Twitter, en donde no detallaron el motivo de la muerte de Ed.

“Lamentamos decir que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en la cabeza. Buenas noches, papá. Te amamos”, escribieron los familiares del actor en una publicación en la red social.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you.

