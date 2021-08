“Nunca debió haber ocurrido esto”: Adriana Barrientos envió potente mensaje por tragedia en Parque Safari

La modelo nacional Adriana Barrientos ha hecho notar en reiteradas ocasiones su amor por los animales. En esta oportunidad, Barrientos ha vuelto a la palestra debido a sus dichos con respecto a la lamentable tragedia que se vivió en el Parque Safari de Rancagua, luego que un tigre diera muerte a una trabajadora del recinto, identificada como Catalina Torres (21), mientras limpiaba su celda.

“Le envío un beso muy grande y mi más sentido pésame”, expresó en primera instancia.

Bajo este contexto, Adriana Barrientos agregó que “me consta que el dueño del Parque Safari cobra las entradas para ver los animales, que son animales rescatados y no hay dinero para poder trasladarlos a un santuario”.

“Y la verdad que ellos tienen a sus animales libres ahí, incluso el dueño vive ahí y alimenta a los animales desde su ventana”, complementó.

Siguiendo con su testimonio, la tarea y responsabilidad del Parque Safari cumple un rol fundamental en cuanto al cuidado de los animales, pues “estos animalitos han sido rescatados de circos, de lugares súper complicados, donde el espíritu del parque es ayudarlos y tratar de sacarlos adelante” siguió Adriana Barrientos.

Asimismo, la modelo indicó con molestia que “el Gobierno, lamentablemente, no se hace cargo, no aporta ni un centavo y es súper cara la mantención de los animales, y yo sé que lo hacían con toda la buena fe y el amor que le tienen a los animales”.

La exchica reality expresó su pesar por el fallecimiento de la trabajadora, y agregó que “lamentable lo que sucedió, nunca debió haber ocurrido nada de esto, pero ellos no son un zoológico”.

“Ellos tienen a los animales libres, sueltos, no los tienen enjaulados, tratan de mantenerlos en espacios que no son quizás lo ideal, pero tampoco hay plata para trasladarlos a un santuario, y en este país no hay financiamiento para los animales que son rescatados” sentenció.

Finalmente, Adriana manifestó su punto de vista con respecto a lo que puede suceder con el animal, ante ciertas especulaciones sobre la posibilidad de dar muerte al tigre. “Espero que no vayan a sacrificar al tigre, creo que no es el espíritu, no he leído nada respecto que el parque lo quiera poner a dormir, ánimo a los chicos del Parque Safari”, finalizó.