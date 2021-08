“Es súper potente”: Rodrigo Sepúlveda lloró tras impactante transformación para campaña de Mega

Rodrigo Sepúlveda se unió este lunes a la campaña Mi Causa, Mi Mega, que busca derribar los prejuicios y estereotipos hacia la vejez, invitando a la población a cambiar su mirada sobre la tercera edad.

El periodista se sometió a una impactante transformación de la mano de la maquilladora Carla Gasic, que lo sorprendió mostrándole cómo se vería si fuese más viejo.

La iniciativa, de la mano de prótesis y maquillaje, hizo que “Sepu” terminara llorando y reflexionando sobre el paso de los años y si logrará llegar a esa etapa de su vida.

“Se me viene el sueño de que mis hijas me puedan ver así. Me imagino con mi señora igual, ella igual de vieja que yo”, señaló entre lágrimas.

El rostro de Meganoticias indicó sobre la campaña que “esto es súper potente, es súper difícil de traspasar porque uno no sabe si va a llegar así”.

Y agregó muy emocionado que “me encantaría llegar así para ser útil para la sociedad, para que te valoren por lo que uno es, no por cómo te ves”.

Rodrigo Sepúlveda destacó también la campaña de Mega. “La vejez es historia. La vejez es sabiduría”, dijo, añadiendo a sus palabras parte del slogan: “Lo viejo, lo realmente viejo, es tu forma de mirarnos”.

De esta forma, la figura del canal de Vicuña Mackenna se suma así a una campaña donde también han desfilado rostros como Héctor Noguera, Delfina Guzmán y el astrónomo José Maza.

En tanto, desde Mega informaron que Rodrigo Sepúlveda no fue el único que se sumó a esta transformación, sino también María José Quintanilla, para quien la experiencia habría sido de lo más emotiva y podría verse durante los próximos días.