“Soy una luchadora constante”: La silenciosa enfermedad de Ingrid Cruz

La actriz Ingrid Cruz confesó que desde los 26 años que sufre crisis de pánico de manera recurrente, declarándose como enfermedad.

“La vida es una lucha continua. Soy una mujer feliz y agradecida. Vivir con crisis de pánico y angustia hace que yo sea una luchadora constante“, contó a LUN.

Junto con lo anterior, la actual protagonista de la teleserie de Mega Demente agregó que “el miedo, la pérdida de control. Sentirse inválido es terrible. Yo me siento así, el miedo al miedo hace que no pueda hacer muchas cosas, pero como soy dura la gran mayoría las hago“.

En un relato más personal con el medio nacional, Ingrid Cruz recordó que cuando le diagnosticaron la enfermedad psiquiátrica, no se conocían muchos detalles sobre esta. “Las redes sociales sirven para visibilidad una enfermedad de la que se habla poco. No sé por qué uno se avergüenza de que pasen estas cosas y no lo habla. Hay que hacerse cargo desde la mayor naturalidad posible” manifestó.

Con respecto a sus tratamientos, la próxima jurado de los Emmy indicó que es “afortunada porque puedo ir al psiquiatra, al psicólogo, comprarme mis remedios. Hay gente que no puede”. Junto con esto Cruz contó que ha aprendido a meditar, a realizar ejercicios de respiración y a optar por terapias alternativas, sin embargo, la efectividad de estas medidas no es una cura definitiva.

“Claro que sirven, pero esta es una enfermedad que es silenciosa, invisible y permanente. Hay días que no son buenos para mí. Te falta el aire y te preocupas, te urges. Uno vive con el miedo permanente a que te venga un ataque y eso te hace no disfrutar de muchas cosas” explicó.

En conversación con el medio citado, el psiquiatra de la Universidad Católica Tomás Ravello, explicó que “los ataques de pánico los padece más del 80 por ciento de la población y en circunstancias de estrés se incrementan. Para ayudar al control de un ataque de pánico hay varias terapias. La primera es el sicoanálisis, también medicamentos” agregó.

Además el especialista comenta que una vez existiendo el reconocimiento de la enfermedad, “inmediatamente hay que ponerle freno con técnicas de respiración profunda y enfocar la vista en un objeto”.