Di Mondo fue elogiado por Sharon Stone por su original vestuario en evento de Cannes

Este viernes se realizó la gala amfAR 2021, un evento que se realiza en contexto del festival de Cannes y que pretende recaudar fondos para la investigación del Sida. Di Mondo, no quiso quedar fuera y preparó su mejor look para el evento, el que fue elogiado incluso por Sharon Stone.

Es así como el fashionista preparó un atuendo inspirado en un tocado que elaboró su novio de hace más de quince años, el diseñador Eric Javits. “Lo único que se me ocurrió, porque no iba a tener tiempo de hacer nada más”, contó al diario Las Últimas Noticias.

Se trata de una pieza que usó Di Mondo en una fiesta de blanco que realizó a la orilla de la playa en Viña del Mar en 2018.

Con esta pieza, Edmundo Huerta (su nombre real) encargó un traje al diseñador Guillermo Molina que incluyó conchas y piedras que Javits tenía en su fábrica. “Empezó el lunes y me lo fue a dejar al aeropuerto. Estaba un poquito nervioso porque sólo me lo probé una vez“, relató Di Mondo.

Es así como el miércoles Di Mondo y Eric Javits viajaron a Francia luego de un año sin subir a un avión para participar de evento realizado en el Hotel du Cap-Eden-Roc Antibes de Costa Azul (Francia). “Viajé con el traje envuelto en una caja en la maleta de mano”, relató.

Mientras el socialité compartía el proceso sutilmente en sus Stories de Instagram, se probaba el traje en su habitación en el hotel Martínez en donde se percató que le quedaba muy ajustado. “Me asusté”, expresó.

Para arreglarlo, llamó a la relacionadora pública de hotel. “Le dije que tenía una emergencia. Le expliqué y me consiguió dos costureras en minutos. Empezaron el jueves en la noche y lo terminaron este viernes en la mañana. Como no había un maniquí, me lo puse y arreglaron con el traje puesto”, añadió.

Respecto a sus zapatos, Di Mondo logró que pareciera andar descalzo tras añadirle unas correas transparentes.

Elogios de Sharon Stone

“Para venir a esta gala hay que tener una tenida impactante”, señaló Di Mondo, quien se robó las miradas desde la recepción de hotel hasta de los asistentes de la gala.

“Las costureras y las personas en el lobby del hotel me decían wow esto es increíble, causé un poquito de conmoción”, contó Di Mondo.

Una de las actrices que quedó impresionada con el traje de Di Mondo fue la estrella Sharon Stone, quien detuvo su paso por la alfombra roja para elogiar al chileno.

“Estábamos pasando por la alfombra roja, Sharon se dio vuelta y me dijo ‘you look fabulous‘ (te ves fabuloso). Y me miró de pies a cabeza. Todo el mundo estaba impactado con mi tenida, impactado”, dijo.

La actriz Regina King también le dijo que se veía increíble y pudo compartió algunas palabras con Darren Criss.

“El cóctel de la gala fue maravilloso, teníamos una vista al mar impresionantes. La casona donde estábamos, la decoración, las flores, la música, la gente, los vestidos, todo era maravilloso”, dijo sobre el evento que se realiza hace 27 años y que contó con 400 invitados (en vez de 900) por el contexto del covid-19.

Finalmente, Di Mondo contó que esta gala permite atuendos más llamativos que otras. “No me vestiría así para la alfombra roja del festival de Cannes. pero acá puedo jugar más como si fuera una gala del MET. Algo para lucirse y ser único”, señaló.

“Y yo, por qué sé de moda, sé que es una tenida que causa impacto y que no hay nada así”, dijo y concluyó: “Me es entretenido ir a eventos cuando toda la gente está muy vestida, vi creaciones con mucha transparencia y plumas. Me fascina ver tanta belleza en el diseño en mujeres muy lindas”.