Murió a los 58 años Jeff LaBar, recordado guitarrista de Cinderella

Hace algunas horas familiares de Jeff LaBar, miembro de la banda de rock Cinderella, confirmaron su muerte.

Así lo confirmaron familiares del artista al medio de noticias TMZ, en donde aseguraron que el cuerpo de guitarrista fue hallado sin vida en su departamento en Nashville (Tennessee, Estados Unidos).

Gaile LaBar-Bernhardt, primera esposa del artista de 58 años, contó al portal sobre el hallazgo del cadáver de su expareja. La mujer aseguró que visitó el domicilio del músico puesto que éste había dejado de conversar con sus amigos y familiares.

Por su parte, su hijo Sebastian LaBar, dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar al artista que integró la banda de rock desde 1987 hasta su último trabajo en 2017.“Acabo de recibir la llamada… mi padre, mi héroe, mi ídolo, falleció hoy. Actualmente estoy sin palabras”, escribió en su cuenta de Instagram y llamó a sus fans a compartir imágenes para recordarlo.Sebastian compiló algunas fotos de su infancia y de la carrera de Jeff, tras su muerte.

Hasta el momento, la causa de muerte del guitarrista no ha sido compartida públicamente.

En tanto, la última publicación de Jeff LaBar en redes sociales antes de su muerte fue el video de una receta de una salsa picante animado con su música, acompañado del chef Iron Mike, el pasado 3 de julio.

Hay que recordar que Cinderella fue una banda que surgió a mediados de los 80 con la ola del “glam rock” de la época. Algunas de sus canciones más populares son “Don’t Know What You Got” y “Nobody’s Fool”.

LaBar entró a la banda luego que el guitarrista Michael Kelly Smith renunciara al recién nacido proyecto en 1985. Jeff se convirtió en el guitarrista principal de la banda hasta sus últimas presentaciones.