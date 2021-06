Murió Joy Vogelsang, la mamá de Nicolas Cage, a los 85 años

Durante las últimas horas se conoció que Joy Vogelsang, la madre del actor Nicolas Cage, falleció el pasado 26 de mayo a los 85 años.

El hermano del actor, Christopher, anunció la noticia en su página de Facebook durante esos días, mensaje que, durante las últimas horas, dieron a conocer diversos medios internacionales.

“Estuve con ella todo el día, pero me fui un par de horas y la eché de menos pasar un par de horas, así que no pude tomarla de la mano para darle mi amor y afecto antes de su viaje a la tierra de paz”, escribió, junto con una foto de Vogelsang en su juventud.

Dando cuenta de sus problemas de salud mental, reconoció su apoyo. “En todo ese doloroso caos emocional, ella se las arregló para enseñarme cosas súper importantes”, escribió.

“Mamá leona me miró profundamente y dijo que el afecto era algo bueno y no dejara que los demás me avergüencen por ser naturalmente cariñoso”, continuó. “Mis compañeros de clase burlaron, se rieron de mí, me dijeron que el afecto era una estupidez, una burla. Estaba enojado con mi mamá por ponerme en esa situación, una situación que me hizo sentir más raro de lo que era”.

Joy Vogelsang fue bailarina y coreógrafa y, durante buena parte de su vida, debió lidiar con la esquizofrenia, enfermedad que la mantuvo internada dos semanas antes de morir.