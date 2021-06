Debut de Ignacia Antonia como actriz en telenovela mexicana ya tiene fecha

La tiktoker e influencer Ignacia Antonia se mudó hace algunas semanas a Ciudad de Mexico para comenzar su formación como actriz luego de que Televisa le ofreciera integrarse a sus filas.

La joven, con más de 23 millones de seguidores en la red social TikTok, hizo su debut en un capítulo de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?“, con fecha de emisión programada para el próximo 27 de junio en México.

Acerca del papel que debió encarnar la futura actriz, Ignacia Antonia sostuvo que representó “a mi misma. Hago un brindis en una boda, además de presentar a una banda de músicos. Me tocó hasta bailar, jajajá. Me avisaron el lunes y grabamos el miércoles, pero sin guión. Además llevaba pocas clases de actuación”, contó a Las Últimas Noticias.

Respecto a este nuevo desafío y su poca experiencia, expresó que “eso me puso nerviosa porque no sabía a lo que iba. La primera vez que dije mi linea me dijeron ‘está bien, pero hazlo sin tanto acento’. Me costó, pero lo logré. Cuando tuve que felicitar a los novios me equivoqué en los nombres y comencé a reirme. Ahí me gritaron ‘aquí no venimos a jugar’ y yo como ‘oops’. No me retaron, pero obviamente ellos quieren avanzar rápido”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacia Hernandez👑 (@ignaciaa_antonia)

Más cameos y nuevos proyectos

“Me dijeron que sí (tendría más cameos), pero las cosas igual van cambiando por la pandemia y temas de aforo. Yo igual estoy feliz porque todo es ganancia. Si no vuelvo a salir, no importa. El proyecto al que vine es para la siguiente telenovela. Me hizo muy feliz ver todo lo que sucede detrás de cámara. Además, yo pronto viajaré a Chile a grabar una película (de Boris Quercia) por lo que esta experiencia me ayudará muchísimo en eso”, indicó Ignacia Hernandez.

Por el momento la tiktoker mantiene sus días ocupada en clases de inglés (los días sábado), actuación y locución (lunes y miércoles) para neutralizar su acento. “Yo alguna vez tomé clases de locución, pero como aún vivía en Chile nunca apliqué el tema de neutralizar mi acento”, admitió.

Debido a que sus planes más cercanos son actuar para la pantalla mexicana, la joven deberá dejar atrás las muletillas y su entonación chilena. “He dejado los modismos chilenos, pero sí, es difícil. Me están haciendo leer textos en español, pero así españolísimo. La idea es que pase por las s y que deje de acortar las palabras. Me siento extraña pronunciando tan forzadamente. Mi mamá me dice que ya estoy hablando medio raro, jajaja“, detalló.