Sin ángeles y con cuerpos reales: Victoria’s Secret se reinventa y busca mayor diversidad e inclusión

La empresa estadounidense de lencería y productos de belleza femenina, Victoria’s Secret, se está reinventando para avanzar hacia una mayor diversidad e inclusión.

Según su director ejecutivo, John Mehas, la compañía aspira a convertirse en “una defensora global y líder en términos de empoderamiento femenino“. Para ello, dijeron adiós a su elenco de ángeles y, en su lugar, ha seleccionado a “mujeres reconocidas por sus logos y no por sus proporciones” para presentar “The VS Collective“.

Page Six consiga que dentro de las nuevas contrataciones está la futbolista Megan Rapinoe y la actriz y empresaria Priyanka Chopra Jonas.

Asimismo, se unirá la modelo sursudanesa-australiana Adut Akech, la esquiadora de estilo libre Eileen Gu, la modelo transgénero brasileña Valentina Sampaio, la activista y modelo de talla grande Paloma Elsesser y la periodista Amanda de Cadenet.

Todas las nuevas modelos de Victoria’s Secret presentarán un podcast de 10 episodios donde cada una de ellas compartirá sus historias.

De esta forma, el gigante de la lencería está buscando hacer un radical cambio de marca, alejándose de sus modelos tradicionalmente muy delgadas.