Michelle Carvalho denunció que una mujer la atacó en la vía pública: “Nunca pensé que le pegaría a una persona”

La exchica reality, Michelle Carvalho, denunció que una mujer la atacó en la vía pública.

Este jueves, a través de sus historias en Instagram, la brasileña publicó una foto de su mano, donde se ve una de sus uñas rota y con rastros de sangre.

“A mis 27 años nunca pensé en la vida que alguien me atacaría cobardemente en una vía pública, ayer”, comenzó escribiendo la modelo.

“Y nunca pensé que le pegaría a una persona. Obviamente por legítima defensa“, agregó Michelle Carvalho.

Michelle Carvalho: “Fue mi primera cachetada, muy bien puesta”

Además, la exchica reality reveló: “Fue mi primera cachetada, muy bien puesta, que me costó una adorada uña. Espero que sea la última vez”.

De igual forma, la influencer detalló: “Obviamente hice la denuncia como corresponde, esperando que llamen de Fiscalía”.

Hasta el momento Michelle Carvalho no ha entregado más detalles de lo ocurrido, ni especificó en qué lugar ocurrió, pero señaló que la mujer iba con un rottweiler y afirmó que “su intención era que el perro me atacara y no le resultó“.

