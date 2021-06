“Demasiado flaca”: Begoña Basauri recibió críticas por su apariencia física actual

A través de sus redes sociales, Begoña Basauri compartió una fotografía que generó diversas opiniones entre sus seguidores y seguidoras.

Esto, porque subió una postal en la que lucía su físico y una peluca oscura. “Magníficamente colosal, extravagante y animal”, escribió junto a la publicación, haciendo referencia a una canción de Nathy Peluso.

Pese a que su propósito era lucir la peluca, varios de sus fans hicieron énfasis en lo delgada que está, donde muchos incluso aseguraron que no se ve sana.

Para muchos de ellos, esto tiene que ver con lo mal que lo está pasando en Colombia, país en el que se encuentra grabando la nueva temporada de MasterChef Celebrity Chile.

Recordemos que hace algunos días aseguró que dicho país “me está haciendo daño, porque bueno, no estoy durmiendo, me hice un café. No sé, voy a ir al gimnasio. No sé qué más hacer, porque falta mucho para que mi equipo de trabaje de despierte. Aparte, ¿qué hace uno? No puedo salir a caminar, porque está de noche todavía“.