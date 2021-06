“Yo creo que es pérdida total”: Gabriel Martina mostró cómo quedó el auto de Joche Bibbó tras sufrir “encerrona”

El exchico reality Joche Bibbó sufrió una “encerrona” en Santiago. Horas después pudo recuperar su auto y mostró cómo quedó.

El hecho ocurrió el martes pasado cerca de los estudios de CHV, en la intersección de las calles Viel con Rondizzoni, luego que el argentino terminara de grabar su participación en el programa Podemos hablar. Fueron cuatro delincuentes que lo asaltaron y le robaron su vehículo Audi A3.

Su amigo, el también exchico reality Gabriel Martina, contó sobre lo sucedido a LUN. “Después del asalto Joche quedó solo en la calle, tirado, pero se encontró con un muchacho que a esa hora de la noche estaba haciendo delivery en auto. Joche lo frenó y le preguntó si lo podía llevar a la comisaría para poner la denuncia. Este chico le dijo que sí, pero que le quedaban dos pedidos más de comida. Así que Joche lo acompañó a los pedidos para finalmente llegar a la comisaría y poner la denuncia”, relató el modelo.

Joche Bibbó se dirigió a la Cuarta Comisaría de Santiago a interponer la denuncia, y luego volvió a su casa a recuperarse de lo sucedido. Al día siguiente, el cordobés fue donde Gabriel en moto a contarle todo lo que le pasó.

Gabriel Martina: “Yo creo que es pérdida total”

“Noté que tenía cara rara y me contó todo lo del asalto. También me dijo que habían encontrado su auto en Maipú, así que lo acompañé a buscarlo. Y bueno, lo recuperó, pero le reventaron el auto, estaba hecho mier… Tiene todos los costados chocados, las ruedas reventadas, le partieron donde se ponen las llaves. No tiene arreglo que tenga arreglo. Yo creo que es pérdida total”

El exparticipante de Resistiré compartió en Instagram cómo quedó el auto tras este asalto, donde quedan en evidencia los daños. Afortunadamente, el auto tendría seguro, así que Joche Bibbó podría recuperarlo.

“Lo importante es que él está bien, que no ocurrió nada y que a pesar del mal momento, eso ya pasó. Son cosas que sabemos que pueden pasar, y estuvo mucho más tranquilo que en el pasado (cuando también fue asaltado y se opuso). Eso me demostró que estaba más maduro con la delincuencia”, concluyó su amigo, Gabriel Martina.

Revisa aquí cómo quedó el auto: