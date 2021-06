Karol Sevilla: de “Soy Luna” a convertirse en una de las princesas Disney

Las princesas Disney nos han acompañado por generaciones dando cuenta de distintas épocas, culturas, costumbres y creencias. Hoy lo siguen haciendo, pero de acuerdo a los cambios generacionales y los nuevos contextos, es “Tiempo de celebrar”, por eso mismo han denominado de esta manera a su nueva campaña de Disney Princesas, la que se lanza con la canción “Desde Hoy”, interpretada por Karol Sevilla.

“Desde hoy tienes que ser tú mismo, nadie va a ver por tus sueños, solamente tú eres el único capitán de tu propio barco. Creo que es eso. Desde hoy darte cuenta que tú estás para ti“. Es así como la intérprete explica el sentido de esta nueva iniciativa que busca que niños y niñas celebren la amistad, la valentía, la bondad, la resiliencia y el amor propio y la confianza en sí mismas que las actuales princesas Disney buscan promover.

Y es que los tiempos han cambiado y ni Raya, ni Mérida, ni Elsa o Ana, necesitan de un príncipe que las salve para definir sus destinos. Son ellas mismas las que luchan por ellas y por los demás y eso es algo que identifica también a nuestras nuevas generaciones. Por lo mismo, “Tiempo de celebrar”, vincula a estas princesas con relatos reales de jóvenes de Colombia, Brasil y México. Son “princesas de carne y hueso que nos están contando sus historias y que son realmente impresionantes”, destacó Sevilla en contacto para Latinoamérica.

Karol celebra que hoy las princesas sean autovalentes e inspiradoras para las nuevas generaciones y reconoce que ella misma ya se siente una. “Luna ya es para mí una princesa” comentó risueña. Sin embargo, la artista igual tiene su personaje favorito y no lo duda ni un segundo: “Mérida” de la película “Valiente”.

“Cuando vi la película dije: ‘La hicieron para mí’ Me siento identificada. Es más, siento que yo soy ella”, aseguró entusiasta. “Me encanta Mérida porque es tan guerrera y creo que es como a veces medio enojona, pero en realidad tiene un carácter tan bonito, es tan independiente”, agregó.

Otro rasgo que destacó del personaje es que deja salir sus emociones. “No le han enseñado a llorar, creo que eso es tan bonito y es algo que a mí también me representa mucho, nadie me ha enseñado a llorar y cuando lloro me siento mal y digo: ‘¿Por qué estoy llorando? No tendría que llorar’. Y entendí justo eso, está bien llorar. Está bien ser tú misma”, dijo Karol Sevilla.

El video clip de la canción “Desde hoy”, interpretada por Karol Sevilla y parte de la campaña “Tiempo de Celebrar” de Disney Princesas, ya cuenta con un video clip que combina imágenes de la artista con algunos de los más queridos personajes femeninos de la industria.